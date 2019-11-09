Kars'ta motosiklet sürücüsü trafik kazasında öldü
7 saat önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:30 Kaynak: AA
Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kağızman'dan Iğdır istikametine giden Ferhat İpek idaresindeki motosiklet, Günindi köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazayı gören kara yolundaki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı İpek'i ilk müdahalenin ardından Kağızman Devlet Hastanesine götürdü.
İpek, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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