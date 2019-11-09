Son Dakika Haberleri: Kars'ta motosiklet sürücüsü trafik kazasında öldü
Son Dakika Güncel Kars'ta motosiklet sürücüsü trafik kazasında öldü

Kars'ta motosiklet sürücüsü trafik kazasında öldü

7 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kars'ta motosiklet sürücüsü trafik kazasında öldü, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kağızman'dan Iğdır istikametine giden Ferhat İpek idaresindeki motosiklet, Günindi köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazayı gören kara yolundaki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı İpek'i ilk müdahalenin ardından Kağızman Devlet Hastanesine götürdü.

İpek, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kağızman, Iğdır, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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