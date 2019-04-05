Son Dakika Haberleri: Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 5 Yaralı

Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 5 Yaralı

1 saat önce

Kars'ta muhtarlık seçimi yüzünden çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 5 Yaralı, System.String[]
Kars'ta muhtarlık seçimi yüzünden çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Yalınkaya köyünde 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki muhtarlık seçiminin ardından 2 grup arasında muhtar adaylığı dolayısıyla tartışma yaşandı.

Tartışmadan 5 gün sonra il merkezindeki Faikbey Caddesi'nde bugün karşılaşan taraflar arasında çıkan sopalı kavgada A.H, D.B, Y.H, M.H. ve Ç.B. yaralandı.

Taraflar, olay yerine gelen polisler tarafından yatıştırıldı.

Kavgada yaralanan 5 kişi, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan bazı kişileri de gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:11 Kaynak: AA

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