Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 5 Yaralı
1 saat önce
Kars'ta muhtarlık seçimi yüzünden çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Kars
'ta muhtarlık seçimi yüzünden çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Yalınkaya köyünde 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki muhtarlık seçiminin ardından 2 grup arasında muhtar adaylığı dolayısıyla tartışma yaşandı.
Tartışmadan 5 gün sonra il merkezindeki Faikbey Caddesi'nde bugün karşılaşan taraflar arasında çıkan sopalı kavgada A.H, D.B, Y.H, M.H. ve Ç.B. yaralandı.
Taraflar, olay yerine gelen polisler tarafından yatıştırıldı.
Kavgada yaralanan 5 kişi, Kars Harakani Devlet Hastanesi
ile Kafkas Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı. Polis
, kavgaya karışan bazı kişileri de gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:11 Kaynak: AA
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