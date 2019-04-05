Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 5 Yaralı

Kars'ta muhtarlık seçimi yüzünden çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kars'ta muhtarlık seçimi yüzünden çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.



Merkeze bağlı Yalınkaya köyünde 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki muhtarlık seçiminin ardından 2 grup arasında muhtar adaylığı dolayısıyla tartışma yaşandı.



Tartışmadan 5 gün sonra il merkezindeki Faikbey Caddesi'nde bugün karşılaşan taraflar arasında çıkan sopalı kavgada A.H, D.B, Y.H, M.H. ve Ç.B. yaralandı.



Taraflar, olay yerine gelen polisler tarafından yatıştırıldı.



Kavgada yaralanan 5 kişi, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.



Polis, kavgaya karışan bazı kişileri de gözaltına aldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler

Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 4 Yaralı

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi

İYİ Parti, Balıkesir'deki Seçim Sonuçlarına İlişkin İtirazda Bulundu