Son Dakika Haberleri: Kars'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Kars'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kars'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını Müftü Yusuf Eviş, kıldırdı.

2013 yılından bu yana tutuklu bulunan ve hakkında açılan davalardan toplam 48 yıl hapse mahkum edilen Mısır'ı seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, için bugün öğle namazına müteakiben Evliya Cami Kuran-ı Kerim okundu ve ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazı sonrasında kalabalık sessizce dağıldı. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:44 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Mısır, Muhammed Mursi, Yaşam
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