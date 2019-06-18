Kars'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
1 saat önce
Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:44 Kaynak: İHA
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını Müftü
Yusuf Eviş, kıldırdı.
2013 yılından bu yana tutuklu bulunan ve hakkında açılan davalardan toplam 48 yıl hapse mahkum edilen Mısır'ı seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, için bugün öğle namazına müteakiben Evliya Cami Kuran-ı Kerim okundu ve ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazı sonrasında kalabalık sessizce dağıldı. - KARS
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı
Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Yumurtanın kolisi 4,5 liraya kadar düştü
AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok