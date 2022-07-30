YORGANLARIN ARASINDAKİ METAMFETAMİNİ DAXO BULDU - Son Dakika
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YORGANLARIN ARASINDAKİ METAMFETAMİNİ DAXO BULDU

30.07.2022 10:26

KARS'ta narkotik polisi bir çiftlik evine operasyon düzenledi.

KARS'ta narkotik polisi bir çiftlik evine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Daxo, yorganların arasına zulalanmış, 146,15 gram metamfetamini kısa sürede buldu.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce tespit edilen bir çiftliğe operasyon düzenledi. Narkotik polisin evdeki aramasına katılan Daxo, yorganların arasına saklanmış 146,15 gram metafetamini buldu. Polislerin aramasında evde, 1 adet hassas terazi, 1 adet rolü halinde alüminyum folyo, 1 adet ses kayıt cihazı ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla M.Ö. (33), B.Ö. (28) ve B.T.'yi (28) gözaltına aldı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YORGANLARIN ARASINDAKİ METAMFETAMİNİ DAXO BULDU - Son Dakika

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