Kars'ta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Denizbank işbirliğiyle hayata geçirilen "Nefes kredisi 2020"nin tanıtımı yapıldı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KARSTSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada pandemi salgını sonrası küresel ekonominin yeni bir hal alacağını söyledi.

İş yapma biçimlerinin değişeceğini rekabettin daha da artacağını ifade eden Alibeyoğlu, "İşte bu bilinçle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) bu işi bir seferberlik gibi gördü ve salgının ilk gününden beri gece gündüz demeden çalışıyor. Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi'ni yeniden devreye alıyoruz." dedi.

Alibeyoğlu, TOBB Nefes Kredisi'nin faizi yıllık yüzde 7.50 olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin ile 100 bin lira arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak, krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80'i hazine destekli kredi garanti kefaleti kapsamında olacak. Bu projeyle inşallah istihdamın, üretimin öncüsü küçük işletmelerimizi rahatlatacağız. Projenin tüm Kars ve ilçe kobilerine hayırlı olmasını dilerim."

Toplantıya, Kars Ticaret Borsası Başkanı Metin Durmuş, Denizbank Kars Şube Müdürü Habip Güzel, Denizbank Arpaçay Şube Müdürü Tuba Yokuş Karakoç, Kağızman Şube Müdürü Suat Kurt, Sarıkamış Şube Müdürü Erhan Delikkaya, Selim Şube Müdürü Volkan Akça katıldı.