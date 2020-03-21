Kars'ta Nevruz Ateşi - Son Dakika
Son Dakika Genel Kars'ta Nevruz Ateşi - Son Dakika

Kars'ta Nevruz Ateşi

6 saat önce

Kars'ta Nevruz Ateşi KARS Kars'ta Nevruz Bayramı dolayısıyla lastiklerle izinsiz yakılan "nevruz ateşi"ni polis söndürdü.

Kars'ta Nevruz Ateşi

KARS - KARS Kars'ta Nevruz Bayramı dolayısıyla lastiklerle izinsiz yakılan "nevruz ateşi"ni polis söndürdü.

Atatürk Mahallesi'nde bir araya gelen bir grup genç, Nevruz Bayramı'nı bahane ederek lastikleri ateşe verdi. Ateşin yakıldığı bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri ateş yakan gençleri uyararak yakılan ateşi kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

Atatürk mahallesinde yakılan lastikle yakılan ateş, itfaiyenin çıkamayacağı bölgede olduğu için ekipler, ateşin üzerine toprak atarak söndürebildi.

Öte yandan kent genelinde yakılan ateşlere polis ekipleri izin vermedi.

Kars'ta Nevruz Ateşi

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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:04 Kaynak: İHA

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