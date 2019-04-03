Kars'ta Nisan Karı

Kars'ta Nisan karıKARS - Kars'ta Nisan ayında yağan kar şaşırttı.

Kars'ta Nisan karı



KARS - Kars'ta Nisan ayında yağan kar şaşırttı. 8 ayı kış olan kentte vatandaşlar, baharın gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Kars'ta gece başlayan ve aralıkla devam eden kar yağışı yeniden etrafı beyaza bürüdü. Kışın hüküm sürdüğü kentte vatandaşlar ise kuşlara yem verdi. Yüzlerce kuşun aynı anda yem kapma mücadelesi ise kameralar yansıdı. Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu Kars'ta vatandaşlar, Kars'ta havaların ne zaman tam anlamıyla ısınacağını merak ediyor.

Batı da ağaçların çiçek açtığını dikkat çeken vatandaşlar, "Malumunuz bugün Nisan'ın 3'ü, baharı beklerken tekrar kış geldi. Gördüğünüz gibi kar yağmaya başladı. Baharı beliyoruz sabırsızlıkla, inşallah baharı göreceğiz" dedi.

Kars'ta kar yağışı yüksek kesimlerde de etkili oldu. Özellikle Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde son yağan kar ile birlikte kar kalınlığı 75 santim olarak ölçüldü.

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