Kars'ta odun kömür telaşı başladı

Kars'ta, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar, kış ayı için odun ve kömür telaşı da başladı. Doğalgaz kullanımına geçmeyen vatandaşlar, kış ayı için odun ve kömür almaya başlarken, odun kömür satıcıları da hazırlıklarına başladı.



Kars'ta havaların soğumasıyla birlikete odun ve kömür satışlarında kıpırdanmalar olduğuna dikkat çeken esnaflar, vatandaşları da kış aylarını beklememeleri konusunda uyardı.



Hem fiyat artışından etkilenileceğini hem de kaliteli odun ve kömürün kış ortasında alımının pek iyi olmayacağını belirten kömürcüler, "Kış gelmeden vatandaşlar odun ve kömür alımlarına başladı. Satışlar arttı. Kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar odun ve kömüre ilgi gösteriyor" dediler.



Öte yandan 8 ayı kar altında kalan Kars'ta 1 ton kömür ile kışın çıkmayacağını belirten vatandaşlar kömür fiyatların yüksek olduğunu iddia ettiler.



Kışlık yakacak hazırlıklarını yapmak isteyenlerin en az 2 bin 500 lirayı gözden çıkartması gerektiğini ifade eden vatandaşlar; "Kars 8 ayı karlar altında kalan bir şehir. Burada en az 2 ton kömür ve 1 ton odun ile kışı çıkartmak mümkün. Çoğumuz asgari ücretle geçiniyoruz. 2 ton kömür 1 ton odun alacak gücümüz yok. Bir de kömür fiyatlarının artması bizleri kara kara düşündürmeye başladı" diye konuştular.



Öte yandan Kars'ta odunun tonu 750 ile 800 lira, kömürün tonu ise bin 300 liradan satılıyor. - KARS