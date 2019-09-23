Kars'ta odun toplamaya giden kişi ormanda ölü bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde odun toplamaya giden bir kişi ormanda ölü bulundu.
İlçeye bağlı Boyalı köyünde odun toplamaya giden 83 yaşındaki Mehmet Doğur'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Köye gelen jandarma ekipleri ve köylülerce köy yakınındaki Boyalı ormanında yapılan aramalarda Doğur'un cansız bedeni bulundu.
Doğur'un cesedi, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.