Son Dakika Haberleri: Kars'ta Öğlenden Sonra Okullara Kar Tatili

Kars'ta Öğlenden Sonra Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kars'ta Öğlenden Sonra Okullara Kar Tatili, System.String[]
Kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve tipiden dolayı Kars'ta öğlenden sonra okullar tatil edildi.

Kars genelinde kar yağışı, tipi ve buzlanma, ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle; okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim-öğretime öğlenden sonra ara verilecek.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları ve özellikle taşımalı sistemdeki öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde evlerine ulaşabilmelerini teminen; ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 31 Aralık 2018 Pazartesi günü öğleden sonrası için yarım gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır" denildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:25 Kaynak: İHA

Kar, Kars, Güncel
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