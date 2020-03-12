Kars'ta öğrenciler bilet kuyrukları oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta öğrenciler bilet kuyrukları oluşturdu - Son Dakika

Kars'ta öğrenciler bilet kuyrukları oluşturdu

25 dakika önce

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) eğitim gören öğrenciler, okulların 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından otobüs firmalarında uzun bilet kuyrukları oluşturdu.

Kars'ta öğrenciler bilet kuyrukları oluşturdu, System.String[]

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) eğitim gören öğrenciler, okulların 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından otobüs firmalarında uzun bilet kuyrukları oluşturdu.


Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler, uzun bilet kuyrukları oluştururken, firmalarda sistemler kilitlendi. Öğrenciler bilet almak için saatlerce otobüs firmaları önünde bekledi.


Kars Faikbey Caddesi üzerinde bulunan otobüs firmalarına ait yazıhanelere akın eden üniversite öğrenciler, uzun kuyruklar oluşturdu. Kente otobüs firmalarının önündeki yoğunluk devam ediyor. Bilet almak isteyen öğrenciler sistemlerin açılmasını bekliyor. - KARS

Kafkas Üniversitesi, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:02 Kaynak: İHA
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