Kars'ta öğrenciler "Geçmişi Tanıyor Geleceğe Taşıyoruz" sloganıyla tarihi alanları gezdi

Kars'ta öğrenim gören öğrenciler "Geçmişi Tanıyor Geleceğe Taşıyoruz" projesiyle kentin tarih ve turistik yerlerini gezdi.

Kars Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce, özelliklede köylerde eğitim gören dezavantajlı öğrencilerin kentin tarihi ve kültürel alanlarını tanımaları amacıyla "Geçmişi Tanıyor Geleceğe Taşıyoruz" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Verimli köyü ilk ve ortaokulu öğrencileri, araçlarla köyden kent merkezine getirildi ve Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Ani Ören Yeri'ni ve Peynir Müzesi'ni gezmeleri sağlandı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Kars Peynir Müzesi ziyaretinde öğrencilere eşlik ederek müzeyi anlattı.

Öksüz, burada yaptığı konuşmada, geleceğin mirasçıları olan çocuklar için böyle bir projeye imza attıklarını söyledi.

Çocukların kitaptan okumaktan ziyade tarihi ve kültürü görerek daha iyi anlayacağını anlatan Öksüz, "Öğrencilerimizle birlikteyiz, mutluyuz, çocuklarımız da mutlu." dedi.

Öksüz, kentteki tüm öğrencileri projeye dahil edeceklerini dile getirerek "İstiyoruz ki öğrencilerimiz şehrimizin tarihsel dokusunu, kültürel zenginliklerini yakından tanısın. Onun için projemiz 'Geçmişi Tanıyor Geleceğe Taşıyoruz' sloganıyla başladı. İnşallah öğrencilerimiz, sahip olduğumuz bu tarihsel dokuyu, kimliği iyi tanıyacak, tarihte yaptıklarımızı, ortaya koyduğumuz eserleri iyi tanıyacak, şehrimizin gelecek nesillerine bu değerlerin aktarılmasında önemli rol oynayacaklar." diye konuştu.

7. Sınıf Öğrencisi Özge Ayırkan ilk kez böyle bir gezide bulunduklarını belirterek "Valimiz bizim için böyle bir gezi düzenlemiş, çok hoşumuza gitti, içerideki peynir yapımları çok güzeldi. Mumdan heykeller de çok güzeldi, bize çok güzel anlattılar, yeni şeyler öğrendik. İlk kez müzeleri geziyorum, harika bir gün geçirdik." ifadelerini kullandı.