Kars'ta öğrencilere fidan dikimiyle çevre bilinci aşılanıyor - Son Dakika
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Kars'ta öğrencilere fidan dikimiyle çevre bilinci aşılanıyor

20.05.2022 10:29
Kars'ta öğrencilere fidan dikimiyle çevre bilinci aşılanıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Her çocuk bir fidan, her fidan bir orman" projesi kapsamında okul bahçelerine fidan dikildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Her çocuk bir fidan, her fidan bir orman" projesi kapsamında okul bahçelerine fidan dikildi.

Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karakurt Orman İşletme Şefliğinin katkılarıyla Hamamlı ve Kalebaş Yayla köyü ilkokullarının bahçelerine fidan dikimi gerçekleştirildi.

Orman işletme personeli, öğretmen ve öğrenciler, sarıçam, karaağaç, ladin ve huş olmak üzere yaklaşık 200 fidanı toprakla buluşturarak can suyu verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, AA muhabirine, toprağın uyanmasıyla okulların çevre düzenlenmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Öğrencilere yönelik çevre bilinci ve ağaçlandırma konularında projeler gerçekleştirdiklerini belirten Kızılok, "Bu proje çerçevesinde orman işletme müdürlüğümüzün büyük katkılarıyla okul bahçelerimizi ağaçlandırıyoruz. Tabi bu etkinliklerle hem okullarımız güzelleşiyor, hem de öğrencilerimizin doğaya karşı daha duyarlı olmalarını sağlıyor. Bu manada çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Sarıkamış, Hisarcık, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta öğrencilere fidan dikimiyle çevre bilinci aşılanıyor - Son Dakika


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