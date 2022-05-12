Kars'ta öğrencilere trafik kuralları anlatıldı - Son Dakika
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Kars'ta öğrencilere trafik kuralları anlatıldı

12.05.2022 12:24
Kars'ta öğrencilere trafik kuralları anlatıldı

Kars'ta trafik ekiplerince 345 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı.

Kars'ta trafik ekiplerince 345 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, 'Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, 'Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri çerçevesinde kentte bulunan okullarda öğrenim gören 345 öğrenciye "Genel Trafik Kuralları ile Yaya Geçitlerinde Öncelik" konularında eğitim verildi.

Trafik ekiplerince öğrencilere trafik kuralları, yaya geçitlerinde öncelik konulu bir de sunum yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, trafik ekipleri öğrencilerin sorularını yanıtladı. Sohbet ortamında geçen etkinlikte öğrenciler trafik kuralları ve yaya geçitlerinde öncelik konularında bilgi sahibi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce bu tür eğitim toplantılarına devam edileceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta öğrencilere trafik kuralları anlatıldı
Kars'ta öğrencilere trafik kuralları anlatıldı
Kars'ta öğrencilere trafik kuralları anlatıldı
Kars'ta öğrencilere trafik kuralları anlatıldı

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta öğrencilere trafik kuralları anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta öğrencilere trafik kuralları anlatıldı - Son Dakika
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