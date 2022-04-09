Kars'ta öğretmen öğrenciler bilgilendirildi - Son Dakika
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Kars'ta öğretmen öğrenciler bilgilendirildi

09.04.2022 10:17
Kars'ta öğretmen öğrenciler bilgilendirildi

Kars'ta polis öğretmen ve öğrencileri internet kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Kars'ta polis öğretmen ve öğrencileri internet kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 250 öğrenci ve öğretmene "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı"nı anlattı.

Slayt gösterisi eşliğinde yapılan bilgilendirmede, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi yapılması gerekenler detaylarına kadar anlatılarak öğretmen ve öğrencilerden dikkatli olmaları istendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan bilgilendirme toplantısına öğrencilerin yoğun ilgi göstermesi dikkat çekerken, polis öğrencilerin kendilerine yönelttiği soruları cevapladı.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince öğretmen ve öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantılarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta öğretmen öğrenciler bilgilendirildi
Kars'ta öğretmen öğrenciler bilgilendirildi

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Siber Suçlarla Mücadele, İnternet, Polis, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta öğretmen öğrenciler bilgilendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta öğretmen öğrenciler bilgilendirildi - Son Dakika
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