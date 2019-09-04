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Kars'ta öğretmenlerden bayraklı yürüyüş

4 saat önce

KARS'ın Arpaçay ilçesinde görev yapan öğretmenler, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılını ilçe merkezinde Türk bayraklı yürüyüş düzenleyerek, karşıladı.

Kars'ta öğretmenlerden bayraklı yürüyüş, System.String[]

KARS'ın Arpaçay ilçesinde görev yapan öğretmenler, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılını ilçe merkezinde Türk bayraklı yürüyüş düzenleyerek, karşıladı.

İlçedeki okullarda görevli 280 öğretmen, saat 10.00'da, Arpaçay YİBO önünde, yürüyüş için toplandı. Burada konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Daşdemir, "2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı karşılama yürüyüşü gerçekleştirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Bu yürüyüşteki amacımız, ilçemizde bulunan bütün öğretmenlerle yeni eğitim ve öğretim yılını birlik ve bütünlük içinde gerçekleşmesini sağlamaktır" dedi.

Öğretmenlerin Arpaçay YİBO önünden başlayan bayraklı yürüyüşü, yaklaşık 700 metre uzaklıktaki Şehit Engin Yılmaz Anaokulu önünde son buldu. Öğretmenler, daha sonra anaokulunun çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen '2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Toplantısı'na katıldı.

Arpaçay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:25 Kaynak: DHA
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