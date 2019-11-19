Kars'ta öğretmenlere büro malzemeleri dağıtıldı

Karslı işadamı Yasin Aşkın Yıldırım, güç koşullar altında kırsal kesimdeki köylerde görev yapan öğretmenlere daha sağlıklı ortamlarda çalışabilmeleri için büro malzemesi desteğinde bulundu.



Yıldırım, 25 köy okulu öğretmenine büro masası ve koltuklarını alarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından köy okulu öğretmenlerine büro malzemelerinin dağıtımı yapıldı.



Karslı İşadamı Yasin Aşkın Yıldırım, "Öğretmenlerimiz güç koşullar altında kırsal kesimde köylerde görev yapıyor. Öğrencilerimizin yetişmeleri noktasında yapmış oldukları fedakarlıklar karşısında bir takım sıkıntılarla karşılaştıkları hepimizin malumudur. Geçen yıl Sarıkamış, Digor olmak üzere bu yılda Kağızman, Arpaçay, Susuz, Selim, Akyaka İlçelerine bağlı 25 köy okulların da görev yapan öğretmenlerimize daha iyi bir ortamda çalışmaları için büro masası ve koltukları köy okullarına dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi" dedi.



Öğretmenlik mesleğinin en fazla çalışmayı, duyarlılığı ve sorumluluğu gerektiren bir görev olduğunu ifade eden Yıldırım, Hz. Muhammed'in (S.A.V) "Hiçbir anne ve baba, çocuğuna güzel bir eğitimden daha iyi bir miras bırakamaz." sözünü hatırlattı.



Yıldırım, "Kutsal bir meslek olan öğretmenlik mesleğini icra eden bütün eğitimci ordusunun bu bilinçle hareket etmeleri temennisiyle, ahlaklı, erdemli, vatanına bağlı istikbal vaat eden öğrenciler yetiştirmelerini diliyorum" diye konuştu. - KARS