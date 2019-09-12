Son Dakika Haberleri: Kars'ta okul bitişine kurulan baz istasyonu dikkat çekti
Son Dakika Yaşam Haber

Kars'ta okul bitişine kurulan baz istasyonu dikkat çekti

1 saat önce

Kars'ta okul bitişiğindeki baz istasyonu dikkat çekti.

Kars'ta okul bitişine kurulan baz istasyonu dikkat çekti, System.String[]

Kars'ta okul bitişiğindeki baz istasyonu dikkat çekti.


2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla Yenişehir İlkokulu'nda düzenlenen törende okulun üzerinde gibi görünen ancak hemen arkasında bulunan baz istasyonu şaşkınlıkla karşılandı.


Okul yapılmadan önce baz istasyonun burada olduğuna dikkat çeken öğrenci velileri, çocuklarının sağlıklarını olumsuz etkilediğini ifade ederek baz istasyonun bulunduğu yerden kaldırılmasını istediler.


Çocuklarının sağlığının çok daha önemli olduğuna dikkat çeken veliler, Vali Türker Öksüz'den baz istasyonun için gerekli adımları atmasını beklediklerini kaydettiler.


Defalarca yetkililere konuyu ilettiklerini vurgulayan öğrenci velileri, "Baz istasyonun okuldan uzak olmasını istiyoruz. Okulun yanına baz istasyonu kurmuşlar. Biz bunu istemiyoruz. Çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bunun daha uygun bir yere taşınması gerekiyor. Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız. Vali beyle konuyu konuşacaktık, ancak tören olduğu için vaz geçtik. Kısa sürede valiliğe giderek kendisiyle görüşeceğiz. Çocuklarımızın okulunun yanı başında baz istasyonun olması doğru değil" dediler.


Kars Yenişehir İlkokulu arkasında bulunan ve okula sadece 10 metre uzaklıkta olan baz istasyonu öğrenci velilerini tedirgin ediyor. öğrenci velileri baz istasyonun çocuklarının sağlığı açısından yetkililer tarafından başka bölgeye taşınmasını bekliyor. - KARS

Yenişehir, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen de öğrencilere ders veriyor
Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı 100 binden fazla aileye 1 milyar lira eğitim desteği verilecek Jaguarın timsah avı, görenleri hayrete düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:24:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta okul bitişine kurulan baz istasyonu dikkat çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]