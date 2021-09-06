Kars'ta okul heyecanı: 62 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı - Son Dakika

Kars'ta okul heyecanı: 62 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

KARS - Kars'ta yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra ilk ders zili çaldı. Velileriyle birlikte okullarına gelen öğrencileri ise ilk ders heyecanı sardı.

Kars'ta 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim öğretim yılında 584 okulda, 62 bin öğrenci ve 4 bine yakın öğretmen ile yüz yüze eğitim öğretim başladı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının Kars'a ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olması diklerinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, "Yaklaşık 1,5 yıldır eğitim-öğretim kapalı vaziyette devam ediyor. Zaman zaman yüz yüze, zaman zaman uzaktan eğitimimiz devam etti. Ancak gerek eğitimci arkadaşlarımız, gerek velilerimiz, gerek öğrencilerimizle edilen izlenim hiçbir şeyin yüz yüze eğitimin yerini vermediği, inşallah 2021-2022 eğitim öğretim yılında kesintisiz bir şekilde yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi.

Acay, "Şu an ilimizde 584 okulumuzda 62 bin öğrenciyle, 4 bine yakın öğretmenimizle eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacağız. Geçen hafta okul öncesi ve 1'inci sınıflar için uyum haftasıydı. Ancak bazı öğrencilerimiz gerek il dışında olduklarından dolayı, gerekse nakillerden dolayı gelememişlerdi. Bu hafta da yine onlar için aslında uyum haftası, bunun dışında 2'inci sınıf öğrencilerimiz içinde bir uyum haftası olacak. Çünkü geçen yıl onlar tam okullarına gelemediler. 3'üncü sınıflarda yine 1,5 senelik tecrübeleri var. Yani ilkokullarda öğrencilerimizin tamamı bu hafta içerinde izlenecek, değerlendirilecek. Bu vesileyle öğrencilerimize başta sağlık, sıhhat ve huzur diliyorum. İnşallah başarılı olurlar. Öğretmen arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti sarf edecekler" diye konuştu.

Yüze eğitim ilk dersine girecek olan öğrenciler velileriyle okullarına geldi. Okul yönetimi öğrencileri alarak sınıflarına götürdü. Her türlü hijyen önlemlerinin alındığı okullarda ilk ders zili çaldı.