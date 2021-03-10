Kars'ta okullar arası atletizm yarışmalarında derece giren öğrenciler ödüllendirdi - Son Dakika

Kars'ta okullar arası atletizm yarışmalarında derece giren öğrenciler ödüllendirdi
10.03.2021 14:17
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde okullar arası atletizm yarışmalarında başarı sağlayan öğrencilere ödül verildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde okullar arası atletizm yarışmalarında başarı sağlayan öğrencilere ödül verildi.
Gençlik Spor il ve ilçe müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği yarışlarda dereceye giren sporculara İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, hediyelerle ödüllendirdi.
Başarı sağlayan öğrencilerle makamında bir araya gelen Kızılok, "Özellikle köy okullarımızdan birincilerin çıkması bizi daha çok mutlu etti. Sağlıklı nesiller için spor çok önemlidir. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Belhanda'nın açıklamalarını tercüme ettiren G.Saray yönetimi, Faslı oyuncuyu antrenmandayken gönderdi HGS ve OGS geçiş ihlalleri artık e-Devlet üzerinden görülebilecek Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin'e veda ederken kelimeler boğazına düğümlendi Vali Aydoğdu, müzik zevkini sorduğu kız öğrencilerden 'Müslüm Gürses' cevabını alınca şaşırdı Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin Berat Albayrak eleştirilerine sert çıktı: Damat kadar taş düşsün başınıza Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı