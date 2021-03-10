Kars'ta okullar arası atletizm yarışmalarında derece giren öğrenciler ödüllendirdi - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde okullar arası atletizm yarışmalarında başarı sağlayan öğrencilere ödül verildi.

Gençlik Spor il ve ilçe müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği yarışlarda dereceye giren sporculara İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, hediyelerle ödüllendirdi.

Başarı sağlayan öğrencilerle makamında bir araya gelen Kızılok, "Özellikle köy okullarımızdan birincilerin çıkması bizi daha çok mutlu etti. Sağlıklı nesiller için spor çok önemlidir. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.