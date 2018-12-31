Son Dakika Haberleri: Kars'ta Okullar Öğleden Sonra Tatil Edildi

Kars'ta Okullar Öğleden Sonra Tatil Edildi

1 saat önce

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi.

Kars'ta Okullar Öğleden Sonra Tatil Edildi, System.String[]
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi.

Kars'ta sabah saatelerinde etkili olan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Valilikte yapılan yazılı açıklamada, tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarım gün ara verildiği bildirildi.

Kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizdeki olumsuz hava koşulları ve özellikle taşımalı sistemdeki öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde evlerine ulaşabilmelerini teminen, ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 31 Aralık 2018 Pazartesi günü öğleden sonrası için yarım gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:21 Kaynak: AA

Sabah, Kar, Kars, Güncel
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