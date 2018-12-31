Son Dakika Haberleri: Kars'ta Okullar Yarım Gün Tatil Edildi

Kars'ta Okullar Yarım Gün Tatil Edildi

1 saat önce

KARS'ta okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün öğleden sonra tatil edildi.

Kars'ta Okullar Yarım Gün Tatil Edildi, System.String[]
KARS'ta okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün öğleden sonra tatil edildi. 

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime yarım gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları ve özellikle taşımalı sistemdeki öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde evlerine ulaşabilmelerini teminen; ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 31 Aralık 2018 Pazartesi günü öğleden sonrası için yarım gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır" denildi. - Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:25 Kaynak: DHA

Aralık, Kars, Güncel
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