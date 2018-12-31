Kars'ta Okullar Yarım Gün Tatil Edildi
1 saat önce
KARS'ta okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün öğleden sonra tatil edildi.
KARS'ta okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün öğleden sonra tatil edildi. Kars
'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime yarım gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları ve özellikle taşımalı sistemdeki öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde evlerine ulaşabilmelerini teminen; ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 31 Aralık
2018 Pazartesi günü öğleden sonrası için yarım gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır" denildi. - Kars
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:25 Kaynak: DHA
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