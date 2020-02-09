Kars'ta okullara kar tatili - Son Dakika
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Kars'ta okullara kar tatili

6 saat önce

Karst'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve 7 ilçede okullar 1 gün tatil edildi.

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Karst'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve 7 ilçede okullar 1 gün tatil edildi.


Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm okullarımız 10.02.2020 Pazartesi günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi. - KARS

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:10 Kaynak: İHA
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