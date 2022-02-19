Kars'ta olası çığa AFAD ve UMKE ortak tatbikatlarla hazırlanıyor - Son Dakika

Kars'ta Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), bölgede olası çığa karşı tatbikatlarla hazırlık yapıyor.

Kış mevsiminin zorlu geçtiği ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli dik yamaçların bulunduğu kentte, AFAD ve UMKE personellerinden çığ ekibi oluşturuldu.

Konuyla ilgili teorik eğitim alan 50 personel, daha sonra öğrendiklerini pratiğe dökmek için 2 bin 254 rakımdaki Yahni Dağı eteklerinde tatbikat yaptı.

Senaryo gereği, bölgeye elektrik arızasını gidermek için giden 4 kişilik gruptan 2'si çığ altında kaldı. Olay yerine çağrılan AFAD ve UMKE ekipleri, hızlıca çalışma yaparak ulaştığı 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kurtarma ekiplerinin çığ tatbikatı, gerçeği aratmadı.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Zakir Lazoğlu, gazetecilere, kentte kış şartlarının çetin geçtiğini söyledi.

Yoğun kar alan kentte çığ tatbikatı yaptıklarını ifade eden Lazoğlu, UMKE ve AFAD'dan 50 personelle düzenledikleri tatbikatın başarılı geçtiğini anlattı.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan ise kentteki arama, kurtarma ekipleriyle her türlü afet ve acil durumlarda çok uyumlu ve iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız mağdur olmasınlar diye her alanda yaptığımız çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Vatandaşlarımızdan duyarlı olan afet gönüllülerimiz, eğitilerek gerek doğada arama, kurtarma, insani yardım, çadır kurulumu gibi birçok alanda bizlere destek oldular. Bugün 17 tane eğitimli afet gönüllümüz de bizimle tatbikata katıldı." diye konuştu.