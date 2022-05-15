Kars'ta oluşan menderesler helikopterden görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta oluşan menderesler helikopterden görüntülendi

15.05.2022 12:28
Kars'ta oluşan menderesler helikopterden görüntülendi

Kars'ta ilkbaharda karların erimesiyle daha coşkulu akan derelerin oluşturduğu menderesler, doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.

Kars'ta ilkbaharda karların erimesiyle daha coşkulu akan derelerin oluşturduğu menderesler, doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.

Arpaçay ilçesinde doğanın canlanmasıyla yeşeren arazilerin arasında kılcal damarlar gibi kıvrılan menderesler çevresine ayrı bir güzellik katıyor.

Zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip bölgede kıvrımlarıyla eşsiz manzara oluşturan menderesler, helikopterden görüntülendi.

Menderesler, bölgede yeşilin tonlarının görülebildiği çayırlarda otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

YORUMLAR
500
Kars'ta sular altında kalan ağaçlar havadan görüntülendi Kars'ta sular altında kalan ağaçlar havadan görüntülendi Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan üçüncü kafile Elazığ'a geldi Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan üçüncü kafile Elazığ'a geldi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta oluşan menderesler helikopterden görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
12:19 Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri
12:10 Dünyada biterken, Kuzey Kore'de Covid alarmı: 280 bin kişi karantinada
12:03 Vali Yerlikaya 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
11:53 Güldür Güldür'den Bakan Nebati'ye davet: İlk fırsatta geleceğim inşallah
11:28 Karısı, öz kardeşiyle kaçtı! Terminalde kurşun yağdırdı: Namusum için vurdum
11:25 Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik
11:22 Pentagon raporu: PKK ve İran Devrim Muhafızları müttefik oldu
11:05 MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
10:44 Ünlü mizahçı Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti!
10:42 Galatasaray'a teknik direktör İsviçre'den mi geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 12:32:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta oluşan menderesler helikopterden görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement