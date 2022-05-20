Kars'ta ormanlık alanda hayvan otlatan 2 kişiye ceza kesildi - Son Dakika
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Kars'ta ormanlık alanda hayvan otlatan 2 kişiye ceza kesildi

20.05.2022 16:28
Kars'ta ormanlık alanda hayvan otlatan 2 kişiye ceza kesildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda hayvan otlatan 2 kişiye toplam 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda hayvan otlatan 2 kişiye toplam 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Boyalı bölgesi ormanlık alanında küçükbaş hayvan otlatıldığı ihbarı üzerine Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü Boyalı Orman İşletme Şefliği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri çalışma yaptı.

Bölgede hayvan otlattığı tespit edilen 2 kişiye toplam 8 bin 100 lira idari para cezası verildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kars'ta ormanlık alanda hayvan otlatan 2 kişiye ceza kesildi - Son Dakika
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