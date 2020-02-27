Kars'ta örnek büyükbaş hayvan yetiştirme eğitimleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta örnek büyükbaş hayvan yetiştirme eğitimleri başladı - Son Dakika

Kars'ta örnek büyükbaş hayvan yetiştirme eğitimleri başladı

7 saat önce

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesi ve Serhat Kalkınma Ajansı ortaklaşa, "Örnek Büyükbaş Hayvan Yetiştirme Programı Eğitimlerini" başlattı.

Kars'ta örnek büyükbaş hayvan yetiştirme eğitimleri başladı, System.String[]

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesi ve Serhat Kalkınma Ajansı ortaklaşa, "Örnek Büyükbaş Hayvan Yetiştirme Programı Eğitimlerini" başlattı.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda başlayan eğitimde yetiştiriciler tarım ve hayvancılık konularında bilgilendirildi.


Eğitimin açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, "İlimiz çiftçileri tarım ve hayvancılık konularında bilgilendiriliyor. Eğitim ve kültür seviyelerini yükselterek, doğru tarım ve hayvancılık uygulamalarını uygulamaya koyabilmek adına sürekli olarak köylerde eğitim yapıyoruz" dedi.


Düzgün, "Bu bağlamda; Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç'ın Başkanlığı'nda, 28 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen tarım, orman, hayvancılık odaklı strateji ve politikaların ele alındığı toplantıda bir takım kararlar alındı. Bu kararlar doğrultusunda hazırlanan işbirliği çerçevesinde, 15.01.2020 tarihinde imzalanan protokol ile çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri başladı" diye konuştu.


Düzgün, "Ülkemizin tarımında verimliliğin artırılması, maliyetin düşürülmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında istifade edilecek. Yeni bilgi ve teknolojiler hızlı ve etkin bir şekilde çiftçiye ulaştırılacak. Çiftçi ailelerinin ekonomik olarak güçlendirilmesi için eğitimler düzenlenmesi ve kırsalda yaşayan gençlere yönelik eğitim verilecek. Bölgesel ürün ve hayvan yetiştiriciliğinin planlı yapılması amacıyla çiftçi eğitimlerine ağırlık vereceğiz" şeklinde konuştu.


Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Kars genelinde il ve ilçe merkezlerinde toplam 8 eğitim verilecek. Her bir eğitimin süresi, 3 gün olacak. Eğitimlere hayvancılık işletmesi olan veya hayvancılık işi ile uğraşanların katılabilecek. - KARS

Kafkas Üniversitesi, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:36 Kaynak: İHA
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