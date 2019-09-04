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Kars'ta örtü yangını

2 saat önce

Kars Kalesi çevresinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Kars Kalesi çevresinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarihi kale arkasındaki Dereiçi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yürüttüğü yangında yaklaşık 5 dekar alan zarar gördü.

İtfaiye, Kale, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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