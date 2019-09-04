Kars'ta örtü yangını
2 saat önce
Kars Kalesi çevresinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:36 Kaynak: AA
Kars Kalesi çevresinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tarihi kale arkasındaki Dereiçi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yürüttüğü yangında yaklaşık 5 dekar alan zarar gördü.
Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı