Kars'ta örtü yangını
5 saat önce
Kars Kalesi çevresinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:15 Kaynak: AA
Kars Kalesi çevresinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tarihi kale arkasındaki Dereiçi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yürüttüğü yangında yaklaşık 5 dekar alan zarar gördü.
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