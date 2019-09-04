Kars'ta örtü yangını

Kars Kalesi çevresinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarihi kale arkasındaki Dereiçi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yürüttüğü yangında yaklaşık 5 dekar alan zarar gördü.