Son Dakika Haberleri: Kars'ta OSB yolu sıcak asfalta kavuşuyor
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Kars'ta OSB yolu sıcak asfalta kavuşuyor

7 dakika önce

Kars'ta Organize Sanayi Bölgesi yolu sıcak asfalt olacak.

Kars'ta OSB yolu sıcak asfalta kavuşuyor, System.String[]

Kars'ta Organize Sanayi Bölgesi yolu sıcak asfalt olacak. OSB esnafı kaliteli yola kavuşacak.


Kars Valisi Türker Öksüz, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden sıcak asfalt yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde görerek, yürütülen çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Cengiz'den bilgi aldı.


Vali Türker Öksüz, Organize Sanayi Bölgesi yolunu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapıldığını belirtti.


Öksüz, OSB yolunun sıcak asfalt olmasıyla birlikte uzun yıllar bölge esnafının yaşadığı yol sıkıntısının giderileceğini kaydetti.


Yapılan yol çalışmalarını bir süre izleyen Vali Öksüz, kar yağmadan önce çalışmaların tamamlanmasını istedi.


Vali Türker Öksüz'ün OSB yolunda yaptığı incelemede Organize Sanayi Bölge Müdürü Filiz Çalış'ta hazır bulundu.


Kars İl Özel İdaresi'nce OSB yoluna 13 kilometre BSK asfalt ve yaklaşık 40 bin metrekare kaldırım yapılacak. - KARS

Organize Sanayi Bölgesi, Kars, OSB, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:14 Kaynak: İHA
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