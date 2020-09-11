Kars'ta Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 5 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Kars'ta jandarma ekipleri, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 5 sikke ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kağızman'da takibe aldığı bir aracı durdurarak arama yaptı.
Araçtaki aramada, Osmanlı dönemindeki 2. Mahmut Rumi altını olduğu değerlendirilen 2 bin 5 sikke bulundu.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:35 - Kaynak: AA
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