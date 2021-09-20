Kars'ta ot ithalatı masaya yatırıldı - Son Dakika

Kuraklığının vurduğu Kars'ta kış öncesi ot ithalatı masaya yatırıldı.

Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanı Osman Çakır ve beraberindeki teknik heyet Kars'a geldi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen Çakır, bir süre İl Müdürü İbrahim Altıntaş ile görüştü. Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanı Osman Çakır, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ve beraberindekiler, Gümrük Müdürü Muzaffer Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Sap, Saman ve Ot ithalatı masaya yatırıldı. Ot ithalatıyla ilgili sorunlar ve çözümlerine yönelik istişare yapıldı. Çakır ve beraberindekiler daha sonra Gümrük Müdürlüğü'nden ayrıldı. - KARS