Kaza, saat 15.00 sıralarında, Selim ilçesinin Oluklu köyü kavşağında meydana geldi. Tarladaki otları biçtikten sonra traktörün römorkuna yükleyen Eren Özkesemen, Çerme köyündeki evine gitmek üzere yola çıktı. Özkesemen, kontrolünü kaybedince devrilen traktörünün altında kaldı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekiplerin gelmesini beklemeyen çevredekiler, yoldan geçen kepçeyle traktörün altındaki sürücüyü kurtardı. Ağır yaralı Özkesemen, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Harakani Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ot taşırken devrilen traktörünün altında kalıp, ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.