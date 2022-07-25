Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

25.07.2022 00:02
Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Halitpaşa Mahallesi Çınarlı Sokak'ta Muharrem Korkmaz'a ait ahırın önündeki ot yığınlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını içerisinde 20 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sıçramadan kontrol altında alarak söndürdü.

Ahırda bulunan hayvanları kontrol etmek için bölgeye giden Güler Korkmaz da dumandan etkilendi. Korkmaz, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında yaklaşık 3 ton ot yığınının zarar gördüğü öğrenildi.

Bu arada dün ot yığınının olduğu alanda çıkan yangının da Korkmaz ailesi fertlerince söndürüldüğü kaydedildi.

YORUMLAR
500
Emet'te orman yangını büyüyerek devam ediyor Emet'te orman yangını büyüyerek devam ediyor Emet'te orman yangını büyüyerek devam ediyor Emet'te orman yangını büyüyerek devam ediyor
Kaynak: AA

İtfaiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:42 Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
22:32 Yürek yakan kazada yaşamını yitiren polis memuruyla ilgili kahreden detayı Emniyet Müdürü paylaştı
22:29 Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı
22:20 Milletin Sesi mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere seçim vaadi: Her bayramda en az asgari ücret kadar ikramiye verilecek
22:15 Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı
22:05 Galatasaray'ın yeni transferi Seferovi ilk maçında mest etti!
20:54 Düğün salonunda verilen yemek, 100 kişiyi zehirledi! Kendilerini hastaneye zor attılar
20:28 Bakan Varank'tan, tahıl koridoru anlaşması hakkında açıklama yapmayan muhalefete tepki: Bu tarihi başarıyı bir tek onlar görmezden geliyor
20:23 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Milletin Sesi mitinginde konuştu: İki kırmızı çizgimiz var; Vatanımız ve bayrağımız
19:56 Kütahya'da korkutan orman yangını! Yangın söndürme helikopteri ve uçağı bölgeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 00:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement