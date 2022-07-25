Bu arada dün ot yığınının olduğu alanda çıkan yangının da Korkmaz ailesi fertlerince söndürüldüğü kaydedildi.

Ahırda bulunan hayvanları kontrol etmek için bölgeye giden Güler Korkmaz da dumandan etkilendi. Korkmaz, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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