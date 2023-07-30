Kars'ta Otobüs Kazası: 7 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika
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Kars'ta Otobüs Kazası: 7 Ölü, 22 Yaralı

30.07.2023 15:52

Kars'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi. Cenazeler otopsi için Kars ve Sarıkamış'taki hastane morglarına kaldırıldı.

Kars'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki Korkmaz Alacalı, Goge Cihangir, Muhammet Emin Erdoğan olay yerinde, Sultan Hamit Ayrım, Emine Şamiloğlu, Songül Yaşar ve Yunus Bilen ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.
Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.
Cenazeler otopsi için Kars ve Sarıkamış'taki hastane morglarına kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri de hastanelere geldi. Bazı vatandaşlar gözyaşı döktü, sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA
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Turgut Reis, İtfaiye, AFAD, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Otobüs Kazası: 7 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta Otobüs Kazası: 7 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika
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