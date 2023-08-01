Kars'ta Otobüs Kazası: 8 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika
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Kars'ta Otobüs Kazası: 8 Ölü, 21 Yaralı

01.08.2023 17:33

Kars'ta meydana gelen otobüs kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan biri, şoförün uyuduğunu iddia etti. Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, yaralıları ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Kars'ta 8 kişinin hayatını kaybettiği 21 kişinin de yaralandığı otobüste bulunan yolcu, 'şoförün uyuduğunu' iddia etti.
Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, otobüs kazasında yaralanan ve Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Tuna, yaralılara acil şifalar diledi.

"ŞOFÖR UYUYA KALDI"

Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Sinan Kırıktaş, kaza anını gazetecilere anlattı. Otobüs sürücüsünün uyuduğunu ileri süren Sinan Kırıktaş, "En önden üçüncü sıradaydık biz. Sağ taraftan, sağ baş 1-2-3-8-9-11-12 numaralı koltuklardaydık. Ben uyumuyordum. Annem ve yeğenlerim uyuyordu. Şoför uyuya kaldı. Bir anda abi, abi dedim. Kafasını kaldırdı. O panikle sağ sol yapayım derken refüjden aşağı uçtuk. Sırayla, peyderpey takla attıkça her birimiz camlardan bir yere savrulduk. 5 ya da 6'ıncı taklada ben camdan fırladım" dedi.

"CAMDAN FIRLAYARAK KURTULDUK"

Açıklamasının devamında sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Kırıktaş, "Buna da şükür iyiyiz. Camdan fırladık o şekilde kurtulduk herhalde. Hatırlamıyorum. O takladan sonra gözlerim kamaştı. Gözlerimi hiç kapatmadım. Annemi bileğinden tutuyordum" şeklinde konuştu.

Kaza yerinden kareler;

8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından yaralı kurtulan vatandaş: Şoför uyuyordu
8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından yaralı kurtulan vatandaş: Şoför uyuyordu
8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından yaralı kurtulan vatandaş: Şoför uyuyordu
8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından yaralı kurtulan vatandaş: Şoför uyuyordu
8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından yaralı kurtulan vatandaş: Şoför uyuyordu
Kaynak: İHA
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Devlet Hastanesi, Muhammed Furkan, Kars, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Otobüs Kazası: 8 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta Otobüs Kazası: 8 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika
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