Kars'ta otobüs kazasında ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta otobüs kazasında ölü sayısı 8'e yükseldi

31.07.2023 09:29

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı. Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilen otobüsten ağır yaralı olarak çıkarılan bir kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Kazada 7 kişi ölmüş, 23 kişi ise yaralanmıştı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra dün sabah saatlerinde şarampole devrilen otobüsten ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Celal Kaya, yaşam mücadelesini kaybetti.

Böylece kazada ölenlerin sayısı 8'e çıktı.

Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada 7 kişi ölmüş, 23 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Celal Kaya, Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta otobüs kazasında ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
09:11 Esenyurt'taki saldırıda vahşice katledilen gencin babası konuştu: Görüntüleri izleyemedim
09:09 Esenyurt'taki saldırıda öldürülen gencin babası: Görüntüleri izleyemedim
09:01 Barış Arduç eşi Gupse Özay'a "Her zerrene" diyerek aşkını bir kez daha ilan etti
08:56 Kıskanılası paylaşım! Barış Arduç eşi Gupse Özay'a "Her zerrene" diyerek aşkını haykırdı
08:29 Yasmin Erbil, sevgilisiyle aşk tatiline çıktı
08:28 Cumhur İttifakı'ndan yerel seçim için İzmir ve Antalya planı! 2 sürpriz isim gündemde
08:25 Aşka gelen Yasmin Erbil, sevgilisiyle birbirinden samimi pozlar verdi
08:24 Cumhur İttifakı'ndan yerel seçim için İzmir ve Antalya planı! 2 sürpriz isim konuşuluyor
07:51 Esenyurt'ta yapılan denetimlerde 16 silah ele geçirildi, 86 kişi yakalandı
07:49 Esenyurt'ta geniş çapta denetim! 16 silah ele geçirildi, aranan 86 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 10:08:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta otobüs kazasında ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement