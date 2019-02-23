Son Dakika Haberleri: Kars'ta Otobüste Kaçak İçki Ele Geçirildi; 2 Gözaltı

Kars'ta Otobüste Kaçak İçki Ele Geçirildi; 2 Gözaltı

1 saat önce

İSTANBUL'dan Kars'a gelen yolcu otobüsünde yapılan aramada 194 şişe kaçak içki ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta Otobüste Kaçak İçki Ele Geçirildi; 2 Gözaltı, System.String[]
İSTANBUL'dan Kars'a gelen yolcu otobüsünde yapılan aramada 194 şişe kaçak içki ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan otobüslerle kaçak içki getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin düzenlediği operasyonda plakası bilinmeyen yolcu otobüsünde yapılan aramada yabancı uyruklu 2 kişiye ait koliler ve çanta içerisinde 194 şişe çeşitli markalarda kaçak içki ve 44 kullanıma hazır sahte bandrol ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

- Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:06 Kaynak: DHA

İstanbul, Kars, Güncel
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