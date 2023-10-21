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Kars'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Kars'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı

Son Güncelleme: 21.10.2023 20:31

Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ahmet Sapan yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Sapan, Ecevit Güney ve Şaban Bayyiğit hayatını kaybederken, Erkan Kaya yaralandı. Yaralı, Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü,1 kişi yaralandı.
Ahmet Sapan yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, ilçenin Yalınçayır Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki sürücü Sapan, Ecevit Güney ve Şaban Bayyiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiği, Erkan Kaya'nın ise yaralandığı anlaşıldı.
Kaya, sağlık ekiplerince Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Otomobil Kars'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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