Son Dakika Haberleri: Kars'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Kars'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

3 saat önce

Kars'ın Selim ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kars'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
Kars'ın Selim ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Naif Meriç'in kullandığı 36 SE 169 plakalı otomobil, Kars-Selim kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Cemile ve Zilfet Meriç yaralandı.

Selim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cemile Meriç'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:09 Kaynak: AA

Meriç, Selim, Kars, Güncel
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