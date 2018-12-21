Kars'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
3 saat önce
Kars'ın Selim ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Kars
'ın Selim
ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Naif Meriç
'in kullandığı 36 SE 169 plakalı otomobil, Kars-Selim kara yolunda şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Cemile ve Zilfet Meriç yaralandı.
Selim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cemile Meriç'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:09 Kaynak: AA
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