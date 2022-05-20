Kars'ta otomobile yönelik silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
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Kars'ta otomobile yönelik silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı

20.05.2022 12:25
Kars'ta otomobile yönelik silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı

Kars'ta 11 gün önce trafik ışıklarında otomobile yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden sürücünün olayda yaralanan kardeşi de tedavi gördüğü hastanede öldü.

Kars'ta 11 gün önce trafik ışıklarında otomobile yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden sürücünün olayda yaralanan kardeşi de tedavi gördüğü hastanede öldü.

Cumhuriyet Caddesi Fethiye Camisi önünde otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıda ölen sürücü Yunus Kaplan'ın araçta bulunan ve yaralı kaldırıldığı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde tedavi gören kardeşi Yasin Kaplan da yaşam mücadelesini kaybetti.

Kentte 9 Mayıs'ta trafik ışıklarında duran otomobile yönelik silahlı saldırıda sürücü Yunus Kaplan ölmüş, kardeşi Yasin Kaplan yaralanmıştı. "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan tutuklanan cinayet zanlısı Gökmen Işık'ın "kasten yaralama" suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce izinli çıktığı belirlenmişti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Yasin Kaplan, Kars, Ölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta otomobile yönelik silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta otomobile yönelik silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
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