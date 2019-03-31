Son Dakika Haberleri: Kars'ta Oy Kullanma İşlemleri Başladı

Kars'ta Oy Kullanma İşlemleri Başladı

48 dakika önce

Kars'ta sabah erken saatlerde oy kullanmak için vatandaşlar oy kullanacakları okulların yolunu tuttu.

Kars'ta Oy Kullanma İşlemleri Başladı, System.String[]
Kars'ta sabah erken saatlerde oy kullanmak için vatandaşlar oy kullanacakları okulların yolunu tuttu.

Kars'ta oy kullanma işlemleri saat 07.00'de başladı. Soğuk hava sokağa çıkan vatandaşlar oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı. Fevzi Paşa İlköğretim Okulu ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa Sanat Lisesi'nlen vatandaşlar, oylarını kullanmaya başladı.

Kars Belediye Başkanlığı için kent merkezinde 52 bin 856 seçmen, 167 sandıkta oyunu kullanacak. Kars'ta oy kullanma işlemleri 16.00'da sona erecek. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:00 Kaynak: İHA

Sabah, Kars, Güncel
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