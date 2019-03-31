Kars'ta Oy Kullanma İşlemleri Başladı
48 dakika önce
Kars'ta sabah erken saatlerde oy kullanmak için vatandaşlar oy kullanacakları okulların yolunu tuttu.
Kars
'ta sabah erken saatlerde oy kullanmak için vatandaşlar oy kullanacakları okulların yolunu tuttu.
Kars'ta oy kullanma işlemleri saat 07.00'de başladı. Soğuk hava sokağa çıkan vatandaşlar oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı. Fevzi Paşa İlköğretim Okulu ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa
Sanat Lisesi'nlen vatandaşlar, oylarını kullanmaya başladı.
Kars Belediye Başkanlığı için kent merkezinde 52 bin 856 seçmen, 167 sandıkta oyunu kullanacak. Kars'ta oy kullanma işlemleri 16.00'da sona erecek. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:00 Kaynak: İHA
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