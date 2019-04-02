Kars'ta Oylar Tekrar Sayılıyor
1 saat önce
Cumhur İttifakı'nın MHP Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik'in, Kars'taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazının kabulü üzerine oylar tekrar sayılmaya başlandı.
Cumhur İttifakı'nın MHP
Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik
'in, Kars
'taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazının kabulü üzerine oylar tekrar sayılmaya başlandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre HDP
adayı Ayhan Bilgen
'in kazandığı kentteki seçim sonuçlarına Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Merkez
İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. İtirazı değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, itirazı kabul etti. Bunun üzerine Kars Adliyesi'nde 167 sandığın sayımına yeniden başlandı. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:42 Kaynak: İHA
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