Son Dakika Haberleri: Kars'ta Papaz'ın evi kaderine terk edildi
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Kars'ta Papaz'ın evi kaderine terk edildi

54 dakika önce

Dönemin Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu tarafından restore edildikten sonra 25 yıllığına Ebul Hasan Harakani Vakfı'na devredilen Papaz'ın Evi, tarihi doku içerisinde çürümeye terk edildi.

Kars'ta Papaz'ın evi kaderine terk edildi, System.String[]
Dönemin Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu tarafından restore edildikten sonra 25 yıllığına Ebul Hasan Harakani Vakfı'na devredilen Papaz'ın Evi, tarihi doku içerisinde çürümeye terk edildi.

Kars Kalesi eteklerinde ve 12 Havariler Kilisesi'nin yerleşim alanında bulunan Papaz'ın Evi, Kars'ta İnanç turizminin önemli merkezlerinden biri olarak taşınmaz tescilli tarihi binalar arasında yer aldı. Uzun yıllar önce restore edilen ve daha sonra atıl birşekilde bırakılan Papaz'ın evi geçen süre içerisinde depo olarak kullanılmış, içerisindeki malzemeler ise tahrip edilmiş vaziyette bulunuyor.

Her gün 100'lerce yerli ve yabancı tristin ziyaret ettiği bölgede papazın evinin atıl bir şekilde bırakılması ziyeretçilerini de üzüyor. Bin 34 yaşındaki 12 Havariler Kilisesi'nin bir parçası olmasına karşın harabe olmaya terk edilen Papaz'ın evinin biran evvel turizm kazandırıması bekleniyor. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
Naif Alibeyoğlu, Kars, Yaşam
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