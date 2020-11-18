Kars'ta park halindeki kamyonet alev alev yandı - Son Dakika

Kars'ta park halindeki kamyonet alev alev yandı
18.11.2020 08:41
KARS'ta park halindeki kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
KARS'ta park halindeki kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kafkas Üniversitesi kampüs girişi karşısındaki Turan Çelik Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 66 DV 461 plakalı kamyonet, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yapılan incelemede kamyonetin yakınında bir pet şişe bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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