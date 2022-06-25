Yapılan araştırmada hırsızlığı ehliyetleri olmayan F.M. (20) ile M.Ö'nün (20) gerçekleştirdiği tespit edildi.

A.E'nin durumu polise bildirmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ile Kazımpaşa Polis Merkezi ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden otomobili bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Park halindeki otomobili çalan iki şüpheli kamera kayıtlarından yakalandı - Son Dakika

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