Kars'ta Pelikanların avlanması kameralara yansıdı - Son Dakika

KARS - Kars'ta pelikanların avlanması kameralara yansıdı. Lider pelikan sürüyü yönlendirmesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Lider pelikan arkasındaki pelikanlarla birlikte önce yüzüyor, aniden durarak bekliyor. Lider durunca diğer pelikanlarda aynı anda duruyor ve lider avlanınca pelikanlarında aynı anda avlanıyor. Pelikanların bu renkli görüntüsü kameralara yandı.

Kars Baraj Gölü yaban hayvanlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Uzun yıllar Kuyucuk Kuş Gölü'nde yaşayan ve geçtiğimiz yıllarda tamamen kuruyan gölde yaşayan su kuşları, yeni yaşam alanları olarak Kars Baraj Gölü'nü seçti.

Yüzlerce su kuşuna ev sahipliği yapan Kars Baraj Gölü'nün en renkli simaları ise pelikanlar, gruplar halinde dolaşan pelikanların grup lideri adeta komutan gibi pelikanlarını yönlendiriyor. Grup lideri arkasındaki pelikanlarla suda yüzüyor. Lider durunca bütün pelikanlarda aynı anda duruyor. Lider avlanınca pelikanlarda aynı anda avlanıyor. Pelikanların askeri düzende avlanması ise İHA kameralarına an be an yansıdı.

Pelikanların Kars Baraj Gölü'nde grup liderinin komutasıyla avlanması görenleri şaşırtırken, pelikanların grup liderinin hareketlerini aynı anda uygulaması ise dikkat çekti.