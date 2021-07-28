Kars'ta Peynir Müzesi'nin yapımında sona gelindi - Son Dakika

Kars'ta Peynir Müzesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Kars'ta coğrafi işaretli ürün olan başta kaşar peynirinin yöresel değerlerinin tanıtımı, kentte turizm sektörünün geliştirilmesi ve peynircilik sektörünün sosyal eğitim altyapısının geliştirilmesi hedeflenerek hayata geçirilen Peynir Müzesi Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, restorasyon çalışmaları devam eden Peynir Müzesi'nde bir takım incelemelerde bulundu. Öksüz, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili firma sorumlusundan bilgi aldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, tamamlandığında Türkiye'nin ilk peynir müzesi olacak olan Kars Peynir Müzesi'ni bir süre gezerek yapılan çalışmaları yerinde gördü. Öksüz, yaptığı incelemelerin ardından Peynir Müzesi'nden ayrıldı. - KARS