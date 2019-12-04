Son Dakika Haberleri: Kars'ta PKK/KCK'dan gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta PKK/KCK'dan gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Kars'ta PKK/KCK'dan gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı

6 saat önce

Kağızman ve Digor ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars'ta PKK/KCK'dan gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı, System.String[]

Kağızman ve Digor ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kars Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 kişiden 1'i tutuklandı. Şüpheli 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARS

Kars, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:57 Kaynak: İHA
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